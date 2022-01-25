HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı.
Yargıda iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarına bir gün izin
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yargı mensupları ve adliye çalışanları bir gün idari izinli sayılacak.
Haber Merkezi
HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı.
Yargıda iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.