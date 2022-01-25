İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarına bir gün izin

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yargı mensupları ve adliye çalışanları bir gün idari izinli sayılacak.

Haber Merkezi

HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı.

Yargıda iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak. 

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