İstanbul'da yakalanmıştı: Afgan uyuşturucu baronu sınır dışı edilecek

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı iddia edilen “Lions Cartel” adlı uyuşturucu çetesinin lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmedi ve 4 örgüt üyesi, 9 Ekim Cumartesi günü Bahçelievler’de bir otele düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

ANKA'da yer alan habere göre, Ahmedi ve 1’i Türk 4 adamının polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri sona eren kişilerden Türkiye vatandaşı O.M., adli makamlarca serbest bırakıldı. Çete lideri Sanger Ahmedi ile birlikte J.Y., S.V., M.A.D. ve H.S. adlı yabancı uyruklu kişiler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.