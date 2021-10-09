Afgan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afgan lideri Sanger Ahmadi, 4 örgüt üyesiyle birlikte, İstanbul Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.
DHA'da yer alan habere göre, Sanger Ahmadi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanger Ahmadi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.
Ekipler, önceki gün Ahmadi'nin kaldığı otele baskın düzenledi. Ahmadi ve örgüt üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.