İstanbul'da yağışlar barajların doluluk oranını yükseltti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardan iyi haberler gelmeye başladı. Baraj doluluk oranları, son bir hafta içinde yüzde 2,28 arttı. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 39,3 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıl barajların doluluk oranı yüzde 89,28 olarak ölçülmüştü.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'un barajlarında son bir hafta içinde doluluk oranlarında yüzde 2,28'lik artış meydana geldi. Barajlarda son bir gün içinde yaşanan artış ise 0,69 oldu. Barajlarda bir gün içinde 6,7 milyon metre küplük su biriktiği belirtildi. 30 Mart tarihli doluluk oranı ise yüzde 39,3 olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz yılın çok gerisinde

Ancak İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış rakamları geçen yılın çok gerisinde kaldı. Mart 2022 sonunda yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 89,28 olarak kayıtlara geçmişti.

DHA'nın aktardığı verilere göre, İstanbul'da bugün yapılan ölçümlerde en dolu baraj yüzde 59,47 ile Ömerli Barajı oldu. Su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 9,39 doluluk oranıyla Kazandere Barajı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranları