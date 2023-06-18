İstanbul'da Uskumruköylüler kaçak beton santralini protesto etti

İstanbul Uskumruköy’de üç haftadır kaçak bir şekilde inşaatı devam eden beton santrali bugün saat 12.00’de, santral inşaatı içinde yapılan bir eylemle protesto edildi.

Firmanın dereyi beton dökerek kuruttuğu da eylem sırasında fark edildi.

Basın açıklaması okunarak başlanan protesto eyleminde, yörede yaşayanlar da beton santraline neden karşı olduklarını dile getirdiler. “Beton Santrali İstemiyoruz” sloganları da eylem boyunca atıldı.

Kaçak beton santrali Uskumru Caddesi’nde 69 nolu parselde yer alıyor. AKP’ye yakın İçtaş adlı inşaat şirketinin yasadışı bir şekilde sürdürdüğü inşaata yöre halkı büyük tepki gösteriyordu.

Bugünkü eyleme katılanlar arasında Sarıyer Belediyesi yöneticilerinin de olması dikkat çekti. Uskumruköy muhtarı Şeyda Üst, santral inşaatının yakınında oturan Uskumruköylüler eylemde yer aldı.

Uskumruköy sakini Prof. İlhan İkeda tarafından okunan basın açıklaması şu şekilde:

"Değerli Sarıyerliler!

Sarıyer Uskumru Caddesi 69 numaralı parselde üç hafta önce başlamış olan beton santrali inşaatını protesto etmek için beton santrali inşaatı önünde toplanmış bulunuyoruz.

Yöre halkı, özellikle doğa ile iç içe olmak için bu bölgede yaşamaktadır. Bölgemizde atlar, çiftlik hayvanları yetiştirilmekte, seracılık ve bahçecilik yapılmaktadır. Karadeniz’in kıyısında, Kuzey Ormanlarının içindeki bu bölge eşsiz doğal güzellikleri barındırmakta, İstanbul’un akciğerlerini oluşturmaktadır.

Kısacası bir beton santralinin yapılabileceği en uygunsuz yer burasıdır. Nitekim bu durumu, inşaatın gizlilik içinde yapılmasından da anlıyoruz.

Yaşam alanımızı, sağlığımızı ve tüm canlıları ile doğayı tehdit eden bu beton santrali inşaatı hemen durdurulmalıdır! Bu inşaat alanı eski yeşil haline getirilene kadar mücadelemiz sürecektir!

Basına ve kamuoyuna duyurulur."