Binlerce liralık sabun ve havlu dağıtmışlardı: AKP'li belediye bütçe için yeşil alan satacak

Belediye başkanı Hakan Bahadır'ın adının yazılı olduğu sabun ve havlulara yüz binlerce TL harcama yapan İstanbul’daki AKP'li Bahçelievler Belediyesi, ek bütçe için yeşil alan olan arsaları satacak.



BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Bahçelievler Belediye Meclisi’nin Haziran ayı oturumunda, 479 milyon 579 bin TL’lik ek bütçe teklifi görüşüldü. Ek bütçenin belediyenin yeşil alan olan arsalarının satışı ile oluşturulacağı ve bu şekilde kaynak sağlanacağı açıklandı.

Teklif, deprem tehlikesine ve Bahçelievler’in en az yeşil alana sahip ilçelerden biri olmasına rağmen AKP’li ve MHP’li meclis üyelerini oy çokluğuyla kabul edildi.

'Reklam ve promosyon belediyeciliği yapıyorlar'

Bahçelievler Belediye Meclis Grubunun Basın Sözcüsü Temel Polat ise yaptığı açıklamada, “Bahçelievler Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclisi’nde, ek ödenek talebinde bulunuldu. CHP Meclis Grubu, 497 milyon 579 bin TL’lik ek ödenek verilmesi talebine ve ek ödenek kaynakları için yeşil alan satılması talebine itiraz etmişti. Mevcut yönetim, normalde 2023 yılı içinde harcanması gereken bütçeyi yılın ilk beş ayında bilinçsizce ve hunharca harcadı. Belediye Başkanı’nın ismi suya, sabuna, havluya, çay tabağına yazıldı. SMS sistemi ile günlerce, binlerce vatandaşımıza mesajlar atıldı. Tüm bunlara maalesef belediyemizin bütçesi yetmemiştir ve yetmeyecektir” dedi.



“Reklam ve promosyon belediyeciliği yapıyorlar” diyen Polat sözlerine şöyle devam etti:

“Belediyenin ve Bahçelievlerli yurttaşlarımızın parasının amansızca, bilinçsizce harcanmasına izin vermeyeceğiz. İsraf belediyeciliğinin bitmesi Bahçelievler’in kendisine yaraşır bir kent gibi yönetilmesine israf, reklam ve promosyon belediyeciliğinin bitmesine az kaldı”

Sabun, açacak, havlu...

AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin 2022 yılındaki bazı harcamaları gündem olmuştu.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın adının yazdığı kalıp sabunlara 234 bin TL, kapak açacağına 253 bin TL ve havlulara ise 244 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı. Belediye 722 bin TL’ye de hurma satın almıştı.