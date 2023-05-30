Yol için cami yıkıldı: CHP itiraz etti, AKP'li belediye 'takdir' topladı

Çorum'da, Galibi Vakfı İbadethanesi ve Külliyesi'nin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkımına başlandı.

Yıkıma ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olduğunu söyleyen belediye ekipleri ile 'İbadethanemizi yıktırmayız' diyen grup arasında gerginlik yaşandı.

Verilen kararda tahliye yazıldığını, yıkım kararının ise onay bulunmadığını söyleyen Avukat Vedat Canbolat, belediyenin suç işlediğini söyledi. Caminin yapımında yardımı bulunduğunu söyleyen Çorum Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, yıkıma karşı çıktı. Çorum Eczacılar Odası Başkanı Şefkat Güler ise "Gerekirse Erdoğan gelecek. Nasıl oy aldı, bu camiyi yıkmak için oy almadı" dedi.

Ekipler itirazlara rağmen yıkıma başladı. Çöplü ve Kunduzhan Mahalleleri muhtarları camiyi yıktığı için AKP'li Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Konuyla ilgili Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada yapının yıkılması ile bulunduğu caddenin tamamının, çift şeritli yol olarak hizmete açılacağı belirtildi.