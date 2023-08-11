İstanbul’da ulaşıma yüzde 51'lik zam uygulamaya konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu taşıma ücretlerine getirilen yüzde 51,52 oranındaki zam uygulanmaya başlandı.

Bugün itibariyle tam bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci bileti 4,83 liradan 7,31 liraya çıkarıldı.

Aylık abonman 777 liradan bin 177 liraya, öğrenci abonmanı ise 140 liradan 212 liraya çıkarıldı. En uzun mesafe ücreti 14,69 liradan 22,25 liraya çıkarılan metrobüsün yanı sıra Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33,19 lira oldu.

Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücretine de yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Taksilerdeki minimum ücret, yüzde 75'lik artışla 70 lira olarak belirlendi.