İstanbul'da ulaşıma 'ramazan' düzenlemesi

2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul, Ramazan nedeniyle ile metro saatlerine düzenlemeler getirdi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında bazı hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00’e kadar uzatılmıştır" denildi.

23 Mart 2023 Perşembe günü 00.00 itibarıyla sefer düzenlemesi yapılacak hatlar şöyle: