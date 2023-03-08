İstanbul'da ulaşıma 8 Mart engeli: Seferler yapılmayacak

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü için gerçekleştirilecek protestolar nedeniyle metro ulaşımında 'düzenlemelere' gitti.
Metro İstanbul’un duyurduğuna göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, bugün saat 14.00 itibarıyla kapatılacak.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 8, 2023
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır.