İstanbul'da ulaşıma 8 Mart engeli: Seferler yapılmayacak

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü için gerçekleştirilecek protestolar nedeniyle metro ulaşımında 'düzenlemelere' gitti.

Metro İstanbul’un duyurduğuna göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, bugün saat 14.00 itibarıyla kapatılacak.

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