Kadın Dayanışma Komiteleri deprem bölgesine doğru yola çıktı

Kadın Dayanışma Komiteleri, 8 Mart'ta deprem bölgesine varmak üzere yola çıktı.

Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki mahallelerden, okullardan, işyerlerinden kadınların selamını, mektuplarını deprem bölgesindeki kadınlara götürüyoruz.

Söz veriyoruz: Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."