Kadın Dayanışma Komiteleri deprem bölgesine doğru yola çıktı

Kadın Dayanışma Komiteleri, 8 Mart'ta deprem bölgesine varmak üzere yola çıktı.
Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye'nin dört bir yanındaki mahallelerden, okullardan, işyerlerinden kadınların selamını, mektuplarını deprem bölgesindeki kadınlara götürüyoruz.
Söz veriyoruz: Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."
Türkiye'nin dört bir yanındaki mahallelerden, okullardan, işyerlerinden kadınların selamını, mektuplarını deprem bölgesindeki kadınlara götürüyoruz.— Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) March 7, 2023
Söz veriyoruz: Bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü #depremler pic.twitter.com/Q3YNQbjuX5