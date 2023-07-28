İstanbul’da tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi kaydedildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) abonelere gönderilen mesajda dün su tüketiminde rekor kırıldığı belirtilerek, tasarruf çağrısında bulunuldu.

Şehre dün verilen suyun 3 milyon 568 bin 56 metreküpe ulaşıp, yeni bir rekor kırdığı aktarılan mesajda, "Günlük alışkanlıklarımızı değiştirerek gerçekleştireceğimiz sadece yüzde 10'luk bir tasarruf dahi yarınlarımız için son derece önemli. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı 359 milyon 52 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.