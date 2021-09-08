İstanbul'da 'tsunami tahliye yolu' çalışması

İBB, kentte beklenen deprem sonrasında oluşabilecek tsunami tehlikesine karşı çalışma başlattı.

Sözcü'de yer alan habere göre, İBB, sahil kesimlerini etkileyeceği düşünülen tsunami nedeniyle taliye yolu tabelaları yerleştiriyor.

İlk olarak Büyükçekmece ilçesine yerleştirilen tsunami taliye yolu tabelaları, 16 ilçeye daha yerleştirilecek.

Tabelalar hakkında bilgi veren İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, “Depremden sonra tsunami tehdidiyle karşı karşıya kalabilecek, kalması muhtemel bu alanlardan vatandaşların uzaklaşmasını gerektiğini gösteren tabelalar bunlar. Bir sonraki tabelaya kadar yani güvenli bölgede olduklarını belirten tabelaya kadar İstanbulluların bu bölgeleri terk etmelerini bekliyoruz. Bizim Uzakdoğu’da gördüğümüz gibi 20-30 metrelik okyanusta görülen dalgalar gibi bir dalga yaratmayacak. Fakat İstanbul’da da özellikle su içerisindeki toprak hareketleriyle birlikte 6 metrelere varan tsunami dalgalarının oluşması bekleniyor.” dedi.