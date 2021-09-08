Meksika'nın Guerrero eyaletinde saat 04.47'de (TSİ) 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Meksika'nın Guerrero eyaletinde 7,0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı, deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
Haber Merkezi
Meksika'nın Guerrero eyaletinde saat 04.47'de (TSİ) 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.