Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'nın Guerrero eyaletinde 7,0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı, deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi

Meksika'nın Guerrero eyaletinde saat 04.47'de (TSİ) 7,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.  

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