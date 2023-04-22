İstanbul'da trafikte ve toplu taşımada bayram yoğunluğu

İstanbul’da bayram sebebiyle hem toplu taşımada hem de trafikte ciddi bir yoğunluk oluştu.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, Eminönü, Sultanahmet gibi şehrin tarihi ve turistik bölgelerinde trafik ve insan yoğunluğuna neden olurken, vapur iskelelerinde de kalabalık arttı. Vapura binmek isteyenler, iskeleler ve çevresinde kuyruk oluşturdu.

Bayram boyunca toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması sebebiyle toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun yanı sıra ana arterler ve yollarda da araç trafiğinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da trafiğin yoğunlaştığı noktalar şu şekilde:

Tem Otoyolu Edirne istikametinde de trafik ağır seyrederken Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri girişlerinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda Kocamustafapaşa mevkisinden Avrasya Tüneli'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

Boğaziçi Köprüsü girişinde başlayan trafik Cevizlibağ'a kadar devam ediyor. D-100 kara yolu Beylikdüzü-Küçükçekmece arasında her iki yönde de trafik yoğun seyrediyor. Ayrıca TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu Mahmutbey'e kadar ulaştı.

Sahil yolunda ise Beşiktaş-Ortaköy ve İstinye-Rumeli Hisarı bölgeleri arasında trafik yoğun seyrediyor.

D-100 kara yolu Tuzla-Kadıköy arasında her iki yönde de trafik yoğunluğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, trafik yoğunluğu gün içerisinde yüzde 69 seviyelerine kadar ulaştı.

(AA)