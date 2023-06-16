İstanbul'da tatil trafiği: Yoğunluk yüzde 69'a çıktı

Öğrenciler için tatilin başlamasıyla Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul ile Üsküdar'daki Harem otogarları ve kentteki diğer cep otogarlarında hareketlilik arttı. Çocuklarıyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek üzere otogarlara gelen aileler, peronlarda yoğunluk oluşturdu.

Araçlarıyla kentten ayrılanlar da ildeki bazı noktalarda trafikte yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy'de D-100 karayolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti Mahmutbey mevkii ve Haliç Köprüsü'nde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca gişeler ile D-100 karayolu Göztepe, Kozyatağı, Bostancı'da trafikte çift yönlü aksamalar görülüyor.

İBB CepTrafik uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 16.59 itibarıyla yüzde 69 olarak kayıtlara geçti.