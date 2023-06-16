Tarikata bağlı vakfın yanında ölü bulunan çocukla ilgili bir gözaltı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Menzil Tarikatı’na bağlı Semerkand Vakfı’nın denetimindeki "medrese"ye zorla gönderilen 12 yaşındaki çocuğun cesedi medresenin bitişiğindeki ahırda asılı olarak bulunmuştu.

Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'nin haberine göre, söz konusu "medrese"nin kapatıldığı, öğrencilerin kurstan çıkartıldığı öğrenildi. Adli ve idari soruşturma neticesinde kursta öğrencilerden sorumlu olan "fahri imam" A.P. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

'Burada bunun gibi yüzlercesi var'

Habere göre Urfa'daki bir yerel gazeteci “O yurt kapatıldı belki ama burada bunun gibi yüzlercesi var. Dernekler mi, medreseler mi, kuran kursları mı, dergahlar mı dersiniz. Hala var, maalesef” diye konuştu.