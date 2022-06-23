İstanbul'da 'suikast timi' operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına ''Derhal ülkeden ayrılın'' uyarısında bulunmuştu.

Lapid'in açıklamalarının ardından, İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, MİT tarafından uzun süredir takip edildikleri belirtilen, saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen suikast timine yönelik dün operasyon yapıldı.

Operasyonda İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.