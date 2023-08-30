İstanbul'da su kullanımına kısıtlama getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), alınan tedbirler kapsamında bahçe ve peyzaj sulama abonelerinin su kullanımlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, dünyadaki yaygın uygulama ve Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat gereği su ve kanalizasyon idarelerinin ana görevinin öncelikle insani tüketim amaçlı içme ile kullanma suyu ihtiyacının karşılanması olduğu, su kaynaklarının yeterli olması halinde diğer çevresel su taleplerinin karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, yaz aylarıyla beraber ortalama günlük su tüketiminin de geçen yılların ortalamasının çok üzerine çıkıp 3 milyon 500 bin metreküp seviyesine ulaştığı söylendi. Barajlardaki güncel doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 29,49 oranına geriledi. (AA)