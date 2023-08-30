Gabon'da askerler yönetime el koydu: 56 yıllık Bongo ailesi iktidarının sonu mu?

Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı.

Ulusal televizyon binasına giren 12 askeri yetkili, yönetime koyduklarını ilan etti. Askerler adına yapılan açıklamada, seçimlerin iptal edildiği ve ülke sınırlarının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan başkent Libreville'de silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Tartışmalı seçimlerde Ali Bongo 3. kez cumhurbaşkanı seçilmişti

Orta Afrika ülkesi Gabon'daki 800 binden fazla kayıtlı seçmen, hafta sonu yapılan seçimlerde yerel milletvekillerini, ulusal meclis üyelerini ve bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmıştı.Gabon Cumhurbaşkanı 64 yaşındaki Ali Bongo Ondimba, devleti 41 yıldan fazla yöneten babası Omar Bongo Ondimba'dan 2009'da görevi devralmıştı. Gabon seçim kurulu bu sabah hafta sonu yapılan seçimlerin resmi sonuçlarını açıklamış ve Ali Bongo Ondimba'nın üçüncü kez seçildiğini ilan etmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından kısa süre sonra ulusal televizyon binasına giren askerler yönetime el koyduklarını açıkladı. Darbe 56 yıllık Bongo ailesi iktidarının sonu anlamına gelebilir.

Seçim günü internet kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı

Seçimlerin ardından oy sayım işlemi devam ederken internetin kısıtlanması, hükümeti ağır eleştirilerin hedefine koymuştu. Oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının uygulanması da muhalefetin eleştirilerine yol açmıştı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulunan muhalefet lideri Ondo Ossa, Ondimba'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.​​​

2020'den beri batı ve orta Afrika'daki 8. darbe

Gabon'da askeri darbe 2020'den beri batı ve orta Afrika'da 8. askeri darbe olma özelliğini taşıyor. Mali, Gine, Burkina Faso, Çad ve Nijer'de de askerler yönetime el koymuştu.

Reuters'ın aktardığına göre askerlerin yönetime el koymasının ardından Gabon hükümetinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.