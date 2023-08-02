İstanbul'da sivri biberin fiyatı bir ayda yüzde 62 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Temmuz'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 149’unun perakende fiyatı artarken, 5 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan sivri biber yüzde 62,20 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 52,67 ile halı, ulaştırma harcamalarından yüzde 49,97 ile benzin, gıda harcamalarından yüzde 48,31 ile domates, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 45,06 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 42,86 ile müze giriş ücreti olarak belirlendi.

İTO verilerine göre Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri: Aylık Yüzde Değişim (%)

Sivri Biber: 62,20

Domates: 48,31

Bamya: 24,31

Soğan: 19,34

Limon: 15,49

Maydanoz: 12,39

Patlıcan: 11,24

Erik: -17,68

Kiraz: -13,02

Salatalık: -4,51

Karpuz: -0,91

Kavun: -0,25

Mevsim- Dışı Tarım Ürünleri: Aylık Yüzde Değişim (%)

Kıvırcık salata: 24,79

Yeşil Soğan: 24,02

Elma: 15,85

İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler: Aylık Yüzde Değişim (%)

Halı: 52,67

Benzin: 49,97

Yardımcı Okul Kitapları: 45,06

Müze Giriş Bilet Ücreti: 42,86

Kapıcı Ücreti: 34,05

İlaçlar: 32,79

Tüpgaz: 31,51

Hastane Röntgen Çekim Ücreti: 30,89

Laboratuvar Tahlil Ücreti: 30,59

Doktor Muayene Ücreti: 25,49

Zeytinyağı: 20,89

Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti: 18,25