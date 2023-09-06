İstanbul'da selden etkilenen hanelere 15 bin lira yardım

İstanbul'un kuzey kesimlerinde dün akşam etkili olan sağanak yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yağış nedeniyle baskın ve sel yaşanan evlere, hane başına 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.

Hasar tespit çalışmalarının başladığını duyuran Bakan Yerlikaya, ''İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır" dedi.

İstanbul Valiliği'nden açıklamada selden bin 754 ev ve işyerinin etkilendiği bildirilmişti.