İstanbul'da scooter kazası: İETT aracının altında kaldı, metrelerce sürüklendi

Ümraniye’de elektrikli scooter ile ilerleyen genç kadın, aracını park eden sürücünün dikkatsizce açtığı kapıya çarparak yola savruldu. Yola düşen kadın o esnada yolda ilerleyen İETT otobüsünün altında kaldı ve yaklaşık 6 metre sürüklendi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde saat 08.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli scooterla yolda hareket halinde olan İlknur Akkaya, yol kenarında park eden ticari araç sürücüsünün kapıyı dikkatsizce ve bir anda açmasıyla kapıya çarptı. Kapıya çarparak savrulan Akkaya, yolda seyir halinde olan İETT otobüsünün altına düştü ve yaklaşık 6 metre sürüklendi. Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koşup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse İETT otobüsünün altında kalarak ağır yaralanan genç kadını hastaneye kaldırdı. (İHA)