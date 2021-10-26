Otoparktan devşirme binada üniversite eğitimi tepki topluyor

İstanbul’da 4 yerleşkesi olan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi Ankara Kampüsü’nde öğrencilerin otoparktan devşirme bir binada eğitim görmeleri tepki topluyor.

Üniversite öğrencileri Ulus’ta bulunan kampüste, daha önce otopark olarak tasarlanmış ve planı yerleşime uygun olmayan bir binada eğitim gördüklerini söyleyerek “Binanın elektriği, suyu ve doğalgazı inşaatlara bağlanan seyyar tesisatlar üzerinden sağlanıyor. Otopark planlı binanın bir tesisat sistemi bile bulunmuyor” dediler.

Geçtiğimiz günlerde bilim dışı ‘Homoepati’’ tedavisiyle gündeme gelen okul, sene başında onlarca bilboarda reklamının yapıldığı ilanlar vermişti.

Okulun binasının henüz eğitime uygunluğunun onaylanmadığı konuşulurken, YÖK’ten “eğitime uygundur” onayını alabilmek için çalışmada bulunulduğu söyleniyor.