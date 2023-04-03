İstanbul'da scooter düzenlemesi: Hassas bölgelere hız sınırı getirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, kaldırımları işgal ettiği gerekçesiyle vatandaşların şikayetleri üzerine toplatılan scooterlar konusunda alınan kararlarla ilgili Twitter hesabından bilgi verdi.

Önemli bir adım atıldığını belirten Gökçe hem scooterların kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladıklarını belirtti.

Gökçe’nin açıklamaları şöyle:

Scooter park alanları

Scooterlarla ilgili tüm paydaşlarla önemli bir adım attık. Hem scooterların kullanımını kolaylaştırmak hem de düzensiz park sorunu nedeniyle oluşan sorunları azaltmak için yeni bir eylem planı hazırladık. Bin 500 park alanı açılacak. İlçe belediyeleri ile konumları belirlenen bu park alanlarının yapımına operatörler de katkı sağlayacak.

Hassas bölgelere hız sınırı

Yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezleri ‘hassas bölge’ olarak tanımlanıp, bu bölgelerde hız sınırı 12,5 km/s olarak düzenlenecek.

Entegrasyon ve eğitim

Kullanıcılara operatörler tarafından 2 ayda bir eğitim verilecek. Operatörlerin mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek. Kuracağımız E-Skuter Komisyonu ile ilçe belediyeleri, operatörler ve idaremiz eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Hayatı İstanbullular için daha da kolay bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sürece katılan tüm paydaşlara teşekkür ederim."