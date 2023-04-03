Avrupa'da elektrikli scooter kiralanmasını yasaklayan ilk kent Paris oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te, elektrikli scooter kiralama hizmetinin devam edip etmemesi için yapılan referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıktı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Parisliler, kentte yaklaşık 200 noktada kurulan sandıklarda, yerel saatle 09.00-19.00'da elektrikli scooter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanmaya gitti.

Belediyenin girişimiyle yapılan ve kent sakinlerinin yüzde 8'inin katıldığı referandumda yüzde 89,3 "hayır" çıktı. Böylelikle "Avrupa'da elektrikli scooter kiralama hizmetinin yasaklandığı ilk şehir" Paris oldu.

1 Eylül'e kadar yasak uygulamaya konulacak

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, sosyal medya yaptığı açıklamada, 100 binden fazla kişinin oy kullandığını belirterek "Bu, yerel demokrasi için büyük bir zaferdir" ifadesini kullandı.

Hidalgo, yasağın 1 Eylül'e kadar yürürlüğe gireceği bilgisini paylaştı.

Şirketlerden savunma

Paris'te elektrikli scooter kiralama hizmeti veren Dott, Lime ve Tier Mobility şirketleri, katılımın az olması nedeniyle referandumu eleştirerek temsiliyet oranının kapsayıcı olmadığını iddia etti.

Şirketler, yasaktan her ay yaklaşık 400 bin kullanıcının etkileneceğini savundu.

Caddelere bırakıldığı, yaya geçişlerini engellediği için tepki gösteriliyordu

Fransa'da yılda 2,5 milyon kişi, elektrikli scooter hizmetinden yararlansa da scooter, caddelere bırakıldığı ve yaya geçişlerini engellediği gerekçesiyle tepki çekiyordu. Daha çok gençlerin ve turistlerin tercih ettiği elektrikli scooter kazalara da karışıyordu.

Kentte scooterların yanı sıra bisiklet, günlük hayatta en çok tercih edilen iki tekerlekli ulaşım aracı olarak öne çıkıyor. (AA)