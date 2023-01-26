İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

UKOME toplantısında daha önce toplam 8 bin 234 e-scooter için izin verilen 3 farklı firmanın piyasadan çekilme talepleri oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.

İHA'nın haberine göre, toplantıda, daha önce elektrikli scooter taşımacılığı için Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2 bin 459, At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 5 bin 675, Serim Yönetim Sistemleri Yazılım Teknoloji İnşaat Sanayi Limited Şirketine 100 e-scooter için izin verildiği belirtilerek, bu firmaların kendi istekleriyle piyasadan çekilme talepleri görüşüldü.

Firmaların talepleri oy birliğiyle kabul edildi.

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