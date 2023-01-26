İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.

İHA'nın haberine göre, toplantıda, daha önce elektrikli scooter taşımacılığı için Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi'ne 2 bin 459, At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 5 bin 675, Serim Yönetim Sistemleri Yazılım Teknoloji İnşaat Sanayi Limited Şirketine 100 e-scooter için izin verildiği belirtilerek, bu firmaların kendi istekleriyle piyasadan çekilme talepleri görüşüldü.

Firmaların talepleri oy birliğiyle kabul edildi.