İstanbul'da rekor su tüketimi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 57,74. Su miktarı 1 Eylül itibarıyla Istrancalar'da yüzde 20,88, Terkos'ta yüzde 65,41, Sazlıdere'de yüzde 30,41, Alibey'de yüzde 27,06, Büyükçekmece'de yüzde 52,85, Ömerli'de yüzde 87,13, Darlık'ta yüzde 59,21, Elmalı'da yüzde 70,54, Kazandere'de yüzde 14,09 ve Pabuçdere'de yüzde 2,1 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 501,57 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 461,91 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,26 milyon metreküpten, 2,92 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Günde ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su tüketildi

Rekor su tüketimine bağlı olarak barajlardaki doluluk oranı 1 ayda yüzde 66,95'ten yüzde 57,74'e düştü.

Ağustos ayı içerisinde kente verilen su miktarı 240 bin metreküp artış göstererek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'da ağustos ayında ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su tüketildi. Tüm zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos'ta gerçekleşti.

Geçen yılın ağustos ayına göre 70 bin metreküp su daha fazla kullanıldı.