Marmara Gölünü de öldürdük!

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bulunan Marmara Gölü yaklaşık 6 bin hektarlık büyüklüğe sahip bir alüvyal set gölü. Yer altı su kaynakları, Gördes çayı ve besleme kanalları ile dolması gereken Göl, Ağustos ayı içinde tamamen kurudu. Bölgeye yaşam veren gölün kurumasının başlıca nedeninin ise göle akması gereken Gördes Çayı suyunun barajda tutulması olarak gösteriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, barajdan göle can suyu verilmesi için DSİ’ye yazılı yazılı olarak başvuruda bulundu. Konu hakkında DSİ’den yanıt bekleniyor.

Kuruyan gölün arazileri sürülerek tarlaya dönüştürülüyor

Gölün tümüyle eski haline dönebilmesi için sivil toplum kuruluşları ve bölge halkı daha Ahmetli Regülatörü’nde göle derhal su bırakılmasını talep ediyor. Önceki yıllarda da kuruyan göle Gediz nehri üzerindeki Ahmetli Regülatörü’nden özel pompalarla su getirilerek göl kurtarılmıştı. Bir yandan göl kururken, diğer yanda gölün kuruyan alanları sürülerek taban suyunu kullanan tarım ürünleri ekiliyor ve göl tarım alanı olarak kullanılıyor.

Marmara Gölü kurudu, gölün arazileri sürülerek tarlaya dönüştürülüyor

Kışı gölde geçiren 65 bin su kuşunun yaşamı tehdit altında

Marmara Gölü ayrıca Türkiye’nin uluslararası öneme sahip Önemli Kuş Alanlarından (ÖKA) biri. Kış aylarında gölde yaklaşık 65 bin su kuşu görülebiliyor. Nesli tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikan türünün dünya nüfusunun yüzde 9’u kış aylarında Marmara Gölü’nde besleniyor ve kışı da burada geçiriyor. Gölün kurutulması tepeli pelikan başta olmak üzere pek çok su kuşunun yaşamını da tehdit ediyor.

Marmara Gölü'nün kurutulması sözleşmelere aykırı

Marmara Gölü aynı zamanda doğa korumada öncelikli alanların başında geliyor. Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olarak anılan göl, iki endemik balık türüne de ev sahipliği yapıyor. Gölün kurumasıyla birlikte göldeki balık nüfusu da tümüyle tehlike altına girmiş durumda. Ulusal Sulak Alan vasfında olan göl aynı zamanda Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ile de koruma altına alınmış durumda. Gölün kurutulması ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu RAMSAR Sözleşmesi olarak bilinen Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme’ye de aykırı.

‘Gölü kurutan iklim krizi ve kuraklık değil, Gördes Barajı'

Gölün ve göldeki yaşamın hakkı olan suyun verilmesini talep eden Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç “Marmara Gölü’nü kurutan ne iklim krizi ne de kuraklık. Devlet Su İşleri’nin gölün suyunu güvence altına almadan Gördes Barajı’nı projelendirmiş ve inşa etmiş olması. DSİ, Ramsar Sözleşmesi yürürlükte olmasına rağmen Önemli Doğa Alanı olan bir gölü kuruttu. DSİ’nin ivedilikle Ahmetli Regülatöründeki pompaları çalıştırarak göle su vermesini talep ediyoruz” diye konuştu.