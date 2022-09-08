İstanbul'da öğrencilerin kırtasiye masrafları iki katına çıktı

Eğitim öğretim yılı bu sene hayat pahalılığı kıskacında başlıyor. Ekonomik kriz ve enflasyonun etkisi eğitim masraflarına da yansıdı. İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) verilerine göre, kentte yaşayan bir ilköğretim öğrencisinin kırtasiye masrafları yüzde 100 oranında arttı.

Okul öncesi eğitimde geçen sene kırtasiye masrafı 750 ile bin lira arasında değişirken, yüzde 100-150 oranında zamlanarak bin 500 ile 2 bin 500 lira arasına ulaştı. İlköğretim öğrencileri için de durum değişmedi. İlköğretim öğrencilerinin kırtasiye masrafı yüzde 100 oranında artarak 500 liradan bin liraya ulaştı.

Özel okul ücretleri de arttı

Ayrıca İstanbul'da özel okul ücretleri de geçen yıla göre yüzde 52 arttı. Özel kurumların ücreti anaokullarında yüzde 57, ilkokullarda yüzde yüzde 51, ortaokullarda yüzde 55, liselerde ise yüzde 44 arttı.

Bu süreçte, okullardaki yemek ücretleri de iki katına çıktı. Yemek ücretleri anaokullarında yüzde 91, ilkokullarda yüzde 87, ortaokullarda yüzde 84 ve liselerde yüzde 88 oranında arttı.

Geçtiğimiz yıl okul üniformaları fiyatları ortalama 190 lirayken, bu sene yüzde 105 artarak 390 liraya çıktı.

İPA'nın verilerine göre, aileler ve öğrenciler eğitim öğretim yılına zamlarla başlamış oldu.