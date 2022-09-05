İstanbul’da yaşamanın maliyeti 23 bin liranın üzerinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı, üç aylık periyotlarla yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre, ağustos ayında İstanbul’da yaşam maliyeti artış oranı yüzde 5,23 olarak gerçekleşti.
Ağustos ayı değişim oranlarına göre İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 101,69 oldu.
Ağustosta İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam 23 bin 586 lira olarak hesaplandı
İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre bin 173 lira arttı.