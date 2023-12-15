İstanbul'da mezar yeri fiyatlarına zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı toplantısının dördüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıda mezar fiyatlarına zam kararı alındı.

Buna göre galvanizli tabut bin 20 TL’den bin 570 TL’ye, aylık cenaze aracı kiralama ücreti 9 bin 75 TL’den 13 bin 990 TL’ye, kabir nakli ücreti 2 bin 420 TL’den 3 bin 730 TL’ye çıkarıldı. Gömü ücretleri, mezarlık gruplarına göre ayrı ayrı belirlendi.