Bütçe görüşmeleri sürerken AKP'li vekiller Meclis'te kebap partisi yaptı!

Bütçe görüşmeleri devam ederken AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, Meclis bahçesinde mangal partisi düzenledi.

Ataman söz konusu anları sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı:

"Gazi Meclisimiz Bugün Kadim Şehrimiz #Diyarbakır Koktu... TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmelerimiz devam ederken, Gazi meclisinde bulunan tüm Milletvekillere, meclis çalışanlarına ve misafirlere Diyarbakır’mızın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden Ciğer, Meftune, Kadayıf ve Meyan Kökü Şerbeti ikramında bulunduk"

'Diyarbakır halkının malumu bir ağanın kızıyım'

Paylaşım tepki çekerken Ataman konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ataman açıklamasında "Diyarbakır halkının malumu, bir ailenin Mahmut AĞANIN kızıyım. Mecliste bütçe görüşmeleri esnasında her partiden Milletvekillerinin yaptığı gibi ben de bir ikramda bulunmak istedim. Meclis işleyişi içinde ikram günüm Salı günü akşam 18:00 olmasına rağmen bir muhterem Milletvekilimizin meclis kürsüsünde rahatsızlanması nedeniyle ikramımızı ertesi gün yani çarşamba günü saat 14:00’e erteledik. Bütün parti gruplarının davetimize icabet etmesinden de çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.