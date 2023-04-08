İstanbul’da metro şantiyesinde vincin zinciri koptu

İstanbul Üsküdar'da metro şantiyesinde demirleri taşıyan vinçteki zincirin kopması sonucu, demirler şantiyenin yanındaki binaya çarptı.

DHA'nın haberine göre olay dün saat 17.00 sıralarında Ferah Mahallesi Ferah Caddesi'ndeki metro şantiyesinde meydana geldi. Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvar metro hattı çalışmaları sırasında metro durağı şantiyesinde demirleri taşıyan vincin zinciri koptu.

Zincirin kopması ile demirler şantiyenin yakınındaki bir binanın dış cephesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dış cephedeki boru ve tentelerde hasar meydana geldi. İşçiler daha sonra düşen demirleri vinç yardımıyla kaldırarak yerine koydu.