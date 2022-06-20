İstanbul'da LGBT etkinliklerine yasak

İstanbul'da "Onur Haftası" kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlikler, Beyoğlu ve Kadıköy Kaymakamlıklarınca yasaklandı. Kadıköy Belediyesi resmi sitesinde yasak kararını duyururken Beyoğlu Belediyesi ise yasağı etkinlik mekanlarına bildirdi.

Kadıköy kaymakamlığınca yasağa dair gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İdaremiz dahilinde gerçekleşebilecek olaylar ile alakalı yapılan çalışmalar sonucunda; 21.06.2022 ( Salı) ve 23.06.2022 (Perşembe) günü '30. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası' konulu toplanma, basın açıklaması, yürüyüş, bildiri dağıtımı vb. etkinlikleri yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir.

İlçemiz sınırları dahilinde huzur, güvenlik ve esenliğin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; yapılmak istenilen eylem ve etkinlik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 21.06.2022 günü saat: 00.01’ den – 27.06.2022 günü saat :23.59’a kadar 7(Yedi) gün süreyle yasaklanmıştır."