Komünist LGBT'ler: Eşit yurttaşlık için örgütlenmeye çağırıyoruz!

Komünist LGBT'ler, "Onur ayımız kutlu olsun!" başlıklı bir açıklama yayınladı. "Komünist LGBT’ler olarak tüm ezilen, sömürülen, ayıplanan, yok sayılan, görmezden gelinen LGBT’leri sınıf mücadelesi için örgütlenmeye çağırıyoruz" denilen açıklamada yurttaşlar TKP'de örgütlenmeye çağrıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Çağrımızdır!

Eşit yurttaşlık için,

Ücretsiz eğitim hakkımız için,

Ücretsiz sağlık hizmetleri için,

Kamu hizmetlerinden tüm yurttaşların eşit şekilde yararlanabilmesi için,

Barınma hakkımız için,

Çalışma hakkımız için,

Eşit işe eşit ücret hakkımız için,

Gelecek kaygısının olmadığı bir düzen için,

Patronların değil emekçilerin yönettiği bir düzen için,

Şiddetin, sömürünün, ayrımcılıkların son bulduğu bir dünya için,

Daha fazla kâr için çıkarılan savaşların, barbarlığın son bulduğu bir dünya için,

Onurlu bir gelecek için,

Komünist LGBT’ler olarak tüm ezilen, sömürülen, ayıplanan, yok sayılan, görmezden gelinen LGBT’leri sınıf mücadelesi için örgütlenmeye çağırıyoruz.

Sosyalist Türkiye için,

Türkiye Komünist Partisi’nde örgütlenmeye çağırıyoruz!

Onur ayımız kutlu olsun!"

Komünist LGBT’ler

Komünist LGBT'ler eşit yurttaşlığı sokaklarda haykırdı

Komünist LGBT'ler "Eşit Yurttaşlık" çağrısında bulunduğu açıklamayı İstanbul Kadıköy'de ekipleri engelleme girişimine rağmen yurttaşlara ulaştırdı.

Kadıköy İşçi Evi'ne "Eşit yurttaşlık sosyalizmde" sloganları atarak yürüyen Komünist LGBT'lere yurttaşlar da destek verdi. Ardından Onur Haftası kapsamında Kadıköy İşçi Evi'nde bir etkinlik gerçekleştirildi.