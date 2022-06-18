Süleyman Soylu yine LGBT'leri hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'nin Antep'teki bir etkinliğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Soylu yine LGBT'leri hedef aldı.



"Kılıçdaroğlu geçen hafta terörle mücadele yasasını değiştireceklerini açıkladı. Devletin teröre karşı elini koluna bağlamak istiyor. Eski günlere geri dönmek istiyor'' diyen Soylu, ''Açık açık büyükelçilere gidip onlardan talimat alanlar hangi talimatları aldı diye kimse düşünmesin bu talimatları aldılar. Bizi cinsiyetsizleştirip, LGBT’yi yapacaklarmış. Sen çok istiyorsan kendi yakınlarından başla'' ifadelerini kullandı.

Soylu ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelikse ''Sen bu milletin ahlakıyla neden uğraşıyorsun. Kılıçdaroğlu sana istikamet vereyim. İlla yürüyeceksen evlatlarını terör örgütü PKK’dan almak isteyen HDP il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerinin yanına yürü'' dedi.

'Tam rakam söyleyemem ama...'

Bakan Soylu Türk vatandaşı olan Suriyelilerin sayısına ilişkin ise şöyle dedi:

"Tam rakam söyleyemem ama 11 yılda 210 bin Suriyeliyi Türk vatandaşı yaptık. Almanya’da 1 milyon 250 bin yabancıyı vatandaş yaptı. Şunu ifade edeyim. Elbette ki bir takım dertler sıkıntılar olabilir. Ekonomiye katkıları var mı, yok mu, var. Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim, bu düşmanlığın bir anlamı yok. Tam 506 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Nereye döndü. Oluşturduğumuz güvenli bölgelere geri döndü. Azez, Cerablus, Mare, Çobanbey, Rasulayn ve Telabyad’a döndü."