İstanbul'da kiralık ev fiyatları son bir yılda yüzde 50,7 arttı

İstanbul’da kiralık konut fiyatlarında son bir yılda oluşan ve yüzde 50’yi aşan artışlara son 1 aydaki artışlar eklendi.

DHA'nın haberine göre, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) emlak pazarlama platformunun verilerine dayanarak hazırladığı araştırmaya göre, İstanbul’da geçen yıla göre kira fiyatlarında yüzde 50,7 oranında artış yaşandı. Son 1 aylık dönemde ise kira fiyatları yüzde 8,4 arttı.

2020 yılının Ağustos ayında 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası 2 bin 100 lira civarlarındayken, bu rakam 1 yılda 3 bin 100 lira seviyelerine çıktı.