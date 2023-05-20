İstanbul'da kiralar tutulamıyor: '15 ilçede ortalama 12 bin lira seviyesinde'

Bir emlak sitesinin verilerini paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'un 15 ilçesinde konut kiralarının 5 yılda yüzde 654 arttığını kaydetti.

Bin 640 TL olan kira ücretinin 12 bin TL üzerine çıktığını belirten Gökce, "Atılması gereken adımlar var" uyarısını yaptı.

Gökce'nin paylaşımı şöyle:

"Bir emlak sitesi verilerine göre Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul'daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654. 15 ilçede kiralar 1640 lira seviyesinden ortalama 12 bin 111 lira seviyesine çıkmış durumda. Atılması gereken adımlar var."