İstanbul'da kiralar tutulamıyor: '15 ilçede ortalama 12 bin lira seviyesinde'

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, bir emlak sitesinin verilerini paylaştı, İstanbul'un 15 ilçesinde 5 yılda konut kirasındaki artışın yüzde 654 olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi

Bir emlak sitesinin verilerini paylaşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'un 15 ilçesinde konut kiralarının 5 yılda yüzde 654 arttığını kaydetti.

Bin 640 TL olan kira ücretinin 12 bin TL üzerine çıktığını belirten Gökce, "Atılması gereken adımlar var" uyarısını yaptı.

Gökce'nin paylaşımı şöyle:

"Bir emlak sitesi verilerine göre Sığınmacıların yoğun yaşadığı İstanbul'daki 15 ilçemizde 5 yılda konut kirası artış oranı ortalama yüzde 654. 15 ilçede kiralar 1640 lira seviyesinden ortalama 12 bin 111 lira seviyesine çıkmış durumda. Atılması gereken adımlar var."

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