İstanbul'da kiracılar da binalarının incelenmesi için başvuru yapabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, artık kiracıların da oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığının incelenmesi için yapılan tespit araştırmasına başvuru yapabileceğini duyurdu. İBB tarafıdan yurttaşların "hızlı bina tarama yöntemi" ile binalarının risk durumunu sorgulayabilmeleri için 2019 yılında başlattığı ve depremler sonrası ciddi yoğunluk yaşanan projede, başvuru için tapu şartı aranıyordu.

Riskli binaların yıkımı başladı

İmamoğlu ayrıca, tespit edilen riskli binaların yıkımına başlandığını ve 4 bin 500 lira kira yardımı yapıldığını aktardı.

İmamoğlu, 2000 yılından sonra inşa edilen binaların da dahil edildiğini ifade ederek sosyal medyadan şu paylaşımlarda bulundu:

"İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz."

"Hızlı tarama yöntemiyle riskli olduğunu tespit ettiğimiz yapıların yıkımına başladık. Süreci hızlandırmak ve teşvik etmek için riskli yapılardaki dairelere İBB olarak 4.500 TL ekstra kira yardımında bulunuyoruz. Bu konuda herkesi ciddi iş birliğine davet ediyorum."