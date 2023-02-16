Evinin depreme dayanıklı olup olmadığını sorgulayan kiracıya 'Güvenmiyorsan evi boşalt' yanıtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkım tüm ülkeyi derinden sarsarken İstanbul’da yaşayan birçok yurttaş geçtiğimiz günlerde oturdukları evin depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. Seden öğretmen de bunu araştıran yurttaşlardan biri.

Bu konuyu gündeme getirdiğinde Seden öğretmen ev sahibinden "Binaya güven duymuyorsanız lütfen tahliye edin" şeklinde bir tepki aldı.

başlık metin alanı Ev sahibinden kiracıya yollanan ilginç yanıt. Ev sahibi bu bilgileri gerek kendisinin "gerek duyduğu" takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile paylaşacağını söyledi.

Daha öncesinde ev sahibinin fahiş kira zammı yapmaya çalıştığını ve 'kirayı düşük bulduğu' bahanesiyle kendilerini evden atmaya çalıştığını belirten Seden öğretmen, yaşadıklarını soL'a anlattı:

Merhaba. Bize öncelikle kendinizden ve başınızdan geçenlerden bahseder misiniz?

Merhaba. Ben özel bir kurs merkezinde öğretmenim. Annem ve kız kardeşimle birlikte İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ikâmet etmekteyiz. Çalıştığım iş yerine yakın olabilmesi için 3 yıl önce buraya taşındık. Art arda yaşadığımız iki büyük deprem, yitirdiğimiz canlar, bölgedeki binaların çoğunun depreme dayanıksız olması bizleri de derinden sarstı. Beklenen İstanbul depremi de yaşadığımız üzüntünün yanında büyük bir korku olarak kendini gösterdi.

Ada-parsel bilgilerini sordu, 'lütfen tahliye edin' yanıtı aldı

Eski bir binada oturuyoruz ve ‘acaba bu yıkım bizim de başımıza gelecek mi?’ korkusu ile geceleri uyku bile uyuyamaz olduk. Biraz araştırınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bina hasar tespiti uygulamasını gördüm ve başvurmak istedim. Ancak başvuru formunda tapu görseli, ada-parsel bilgileri isteniyordu. Bu bilgileri öğrenebilmek için ev sahibime bir mesaj yolladım. Mesajda bu başvuruyu kendisinin yapabileceğini belirttim. Ev sahibimin cevabı ise ‘Binaya güven duymuyorsanız lütfen tahliye edin.’ oldu.

Kiracı ev sahiplerinin canı istemezse binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenemiyor

Açıkçası binlerce insanımızın canından olduğu bu büyük yıkımın ardından böyle bir cevap beklemiyordum. Kendisine İBB'ye bireysel olarak talepte bulunacağımı ilettim. Ardından İBB ile yaptığım görüşmede bina hasar tespitine sadece ev sahiplerinin başvurabileceğini öğrendim. Yani benim gibi birçok kiracı ev sahiplerinin canı istemezse binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenemeyecek, ‘Güvenmiyorsanız tahliye edin’ gibi bir üslupla karşılaşacak, ya da ‘en iyi’ ihtimalle ev sahipleri bu hasar tespitine başvuracak ve eğer binaları depreme dayanıklı çıkarsa bu sefer de kira zammı gibi bir gündemle baş başa kalacaklardı.

Ev sahibi kiranın 4,5 katı zam istemiş!

Peki İstanbul’un her bölgesi gibi Kadıköy’de de kiraların yüksekliğini göz önünde bulundurursak, sizin kira durumunuz nedir, ev sahibi kira artışı bekliyor mu ve bu sebepten dolayı sizi evden çıkarmak istiyor olabilir mi?

Ev sahibi daha birkaç ay önce, ödediğim kira bedelinin 4,5 katı oranında zam yapmak istemişti ve ben de yasal hakım olan yüzde 25 zam oranını kendisine hatırlattığımda evden çıkmamı talep etmişti. Artan kiralar sebebiyle ülkemizde yeni bir ev kiralamak imkânsıza yakın hale gelmişken ev sahiplerinin çoğu insani koşullara sahip olmayan evlerine ederinin çok üzerinde fiyatlar biçiyor ve devlet bu duruma göz yumuyor.

Beni evden çıkarsa, şu anda ödediğim kiranın çok daha fazlasına yeni kiracı bulabileceğini hesaplıyor olabilir. Belki de evin depreme dayanıklı olmamasından korkup evi boşaltmamı bekliyordur. Diğer taraftan evin riskli olduğu ortaya çıkarsa yeni kiracı bulamamaktan da korkuyordur, bu yüzden evin tespitinin yapılmasını istemez bence. Bu yüzden belediyenin hasar tespit çalışmasını yapmasını istemedi, bana da güvenmiyorsan evimden çık demiş oldu.

'Kiracılar 'bu koşullarda nasıl başka bir eve taşınırım’ kaygısı ile sessizce bu duruma boyun eğiyor'

Evi boşaltmayı düşünüyor musunuz?

Tabii düşünüyorum ancak bunu gerçekleştirmem mümkün değil maalesef. Hiç kimse bile bile dayanıksız binada oturmak istemez. Ancak kiralar çok yüksek olduğu için taşınmamız mümkün değil. Zaten Kadıköy’deki evlerin önemli bir kısmı depreme dayanıklı değildir, bunun için test yaptırmaya bile gerek yok. Eminim ki şu anda birçok kiracı evinin depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek istiyor ancak ‘ya hasarlı çıkarsa, bu koşullarda nasıl başka bir eve taşınırım’ kaygısı ile sessizce bu duruma boyun eğiyor. İşte bu duruma bir ses çıkarabilmek, benim gibi olan milyonlarca insanın sesini duyurabilmek adına bir tweet attım ve gelen cevaplarda insanlarımızın çoğunun bu sorun ile karşı karşıya olduğunu gördüm.

Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Bu söyleşinin ben ve benim gibi birçok insanın sesi olacağını düşünüyorum. Ülkemizde her gün artarak devam eden bir konut sorunu var ve yaklaşan İstanbul depremini de göz önüne alınca, acil önlemler alınmadığı takdirde bu sorunun büyük bir yıkıma sebep olacağını belirtmek istiyorum. Bir yerde onlarca, hatta yüzlerce evi, yatları katları olan bir azınlığa karşı en temel haklardan biri olan barınma hakkına sahip olamayan benim gibi milyonlarca emekçinin sesini duyurmak istiyorum.

Ancak tabii ki, sadece ses duyurmak yetmez, bu sesin örgütlü mücadeleye yönelmesi gerekir. Maraş depreminde kaybettiğimiz canların hesabını sormak, bir dahaki depremlerde aynı acıları yaşamamak için örgütlenmeli ve bu düzeni yıkmalıyız. Sömürünün, rantın olmadığı bir düzende hepimiz hak ettiğimiz güvenli ve konforlu evlerde yaşayabiliriz.