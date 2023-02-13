İstanbul'da binaların betonlarından çıkanlar: Gazete, nazar boncuğu, köpük...

Maraş merkezli depremleri takiben ülke genelinde binaların depreme karşı dayanıklılığı bir kere daha can alıcı şekilde gündeme geldi. Konuya ilişkin NTV hazırladığı haber için Kadıköy Belediyesi'nin laboratuvarını ziyaret etti.

Burada test edilen beton örneklerinin bazılarının içindeki malzemeler ise dikkat çekti. Kadıköy’deki binalardan alınan örneklerde yapıların temelinde nazar boncuğu, deniz kabukları, köpük, gazete gibi nesneler bulundu.

Bu durumun binaların temelini çok zayıflattığı aktarılırken alınan örneklerde bile çatlaklar olduğu görüldü.

Konuya ilişkin NTV muhabirine konuşan laboratuvarı çalışanı, eski bir binadan alınan karot örneğine ilişkin, "Burada bir mühendislik hizmeti, standartı yok. Standartı olduğu takdirde zaten deniz kabuklarını bu kadar yoğun göremezsiniz" dedi.

Öte yandan yeni binalardan alınan karot örnekleri arasında da iyi sıkışmamış betonların olduğu görüldü.

Kadıköy ilçesindeki yurttaşların binaların durumu hakkında Kadıköy Belediyesi'ne başvurabilecekleri belirtilirken, 6306. yasa kapsamında riskli yapı tespitini yaptırılabileceği ifade edildi.