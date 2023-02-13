Yer bilimci Naci Görür: İstanbul'da deprem olasılığı yüzde 80'lere çıktı

Maraş merkezli deprem için 2020 yılında ve afetten üç gün önce uyarıda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için kritik uyarıda bulundu.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, tv5 canlı yayınında yaptığı açıklamada "Depremin olma zamanı hakkında Parsons diye ABD'li bir bilim adamı, Türk yer bilimcileri ile bu çalışmayı yaptı. Dedikleri şu: 1999 tarihinden itibaren her an olmak kaydıyla Marmara'da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 62'dir. Yüzde 62 çok büyük bir olasılık. Yazı tura atsan yüzde 50/50 atıyorsun. Bu çok ciddi bir araştırma, yayınlandı. Aradan 23 sene geçti. Bizler de hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yüzde 62'den yüzde 80'lere çıktı olasılık" ifadelerini kullandı.

Görür, "İstanbul depremi de Maraş depremi gibi eli kulağında. Hazırlık yapıldı ama yeterince yapılmadı" dedi.

'İstanbul depreme hazır değil'

"İstanbul depreme hazır mı derseniz, hayır değil. dolayısıyla üzüleceğiz, yine içimiz yanacak" şeklinde konuşan Görür, şöyle devam etti:

"İstanbul'da deprem olursa, emin olun bu Maraş yöresindeki depremden daha fazla hasar alırız. Çünkü İstanbul'da yapı stoğunun kalitesi, yoğunluğu, nüfus yoğunluğu çok daha fazla."

Depremin gündeme alınmadığını belirten Görür, "Depremi konuşmamakla duymamakla sorunun çözüldüğünü sanıyorlar" dedi.