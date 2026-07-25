İstanbul'da kimyasal madde sızıntısı: 10 tonluk tankta tepkime meydana geldi, işçiler tahliye edildi

İstanbul Eyüpsultan'da Kemerburgaz Mahallesi Kemerburgaz Cendere Yolu Caddesi üzerinde bulunan Molekül Yapı Kimyasalları fabrikasında meydana gelen olaya göre, yaklaşık 10 ton kapasiteli kimyasal tankındaki madde henüz bilinmeyen bir nedenle tepkimeye girdi.

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen tepkimenin ardından tanktan çevreye yoğun koku yayıldı. DHA'nın haberine göre, fabrika tahliye edildi. Bölgeye AFAD ekibi de sevk edildi.

Kimyasal tepkimenin meydana geldiği tankın bulunduğu bölüme itfaiye ekipleri özel koruyucu kıyafetler ve maskelerle girdi.

İtfaiyeye ait kimyasal maddelere müdahale için kullanılan özel araçlar 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika çevresinde hazır bekletilirken, ekipler tank içerisindeki kimyasal maddeyi tahliye etti.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan polis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin fabrika çevresindeki çalışmaları havadan görüntülendi.

Kimyasal maddenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

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