İstanbul'da kent genelinde denetim: 257 gözaltı

İstanbul'da polis kent genelinde birçok noktada kontrol yaptı. Asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 257 kişi gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan aranan 571 şüpheli ile yoklama kaçağı 198 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

İki aşamalı olarak yapılan ve 3 binden fazla polisin katıldığı denetimlerde 48 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 6 kurusıkı tabanca, 124 fişek, 1 kilo 474 gram uyuşturucu madde ile 107 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 29 bin 740 lira bulundu.

Uygulama kapsamında 819 halka açık yer denetlendi, 1 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 30 kişi hakkında idari işlem yapılarak 2 bin 468 lira para cezası uygulandı. 22 bin 600 araç ve 1370 motosiklet denetlendi, 895 araç ve motosikletle ve 52 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 17 araç trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 569 bin 224 lira para cezası kesildi. (AA)