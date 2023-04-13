'MİT mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yaptılar: 11 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "MİT mensubu" olarak gösteren kişilerin çok sayıda vatandaşı yüksek kâr vaadiyle dolandırdığını tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, yapılan takip sonucunda 16 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Siirt, Adıyaman ve Kocaeli illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 16 şüpheliden 11’i gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 dizüstü bilgisayar, 1 Bitcoin Minning (bitcoin kazma cihazı), 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 140 adet 9 mm fişek, 10 adet 7.65 mm fişek, 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.