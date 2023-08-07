İstanbul'da kedilere asit ve kezzap döken saldırgan tutuklandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye, 91 bin 80 lira para cezasına çarptırılmıştı. Adliyeye getirilen şüpheli Murat Ö., "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ve "acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçlarından tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerince Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakalanan 44 yaşındaki şüpheli Murat Ö.'nün Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ve "acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli Murat Ö. tutuklandı.

'Büyük bir yanlış anlaşılma var'

Adliye çıkışındaki basın mensuplarının "Pişman mısınız? Neden kedileri asitle yaktınız?" diye sorduğu şüpheli, yanlış anlaşılmaların olayı büyüttüğünü iddia etti.

Murat Ö., bahsedildiği kadar ciddi bir şey yapmadığını savunarak, "Sadece hayvanları, güvercinleri kovdukları için bunların beslenmelerine kızdım. Her gün özel memur gibi besliyorlar. Kedileri besliyorlar, onların kudurmasına sebep oluyorlar. Burada büyük bir yanlış anlaşılma var" diye konuştu. (AA)