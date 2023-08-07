20 kediye kezzap ve asit döken kişiye 91 bin lira para cezası

İstanbul Eyüpsultan'da, 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da Eyüpsultan ilçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçildi.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü (44) Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine getirdi. Nöbetçi cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması, ayrıca şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını verdi.

Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulandı. (AA)

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