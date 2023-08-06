Akbelen’de büyük buluşma: 'Madene verecek bir dalımız yok'

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor.

Direnişin 16’ncı günü olan bugün, ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce yurttaş “Akbelen Büyük Buluşması"nda buluştu.

Akbelen Ormanı'nın bulunduğu Milas-Ören kara yolu üzerinde kurulan arama noktaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Buluşma alanına gelen yurttaşlar jandarma barikatı ile karşılaştı. Alana girişlerin kimlik kontrolü ile yapılması tepkiyle karşılanınca barikatlar kaldırıldı.

Alana girenler "Her yer Akbelen her yer direniş", "Katil Limak, işbirlikçi AKP" ve "Halka değil çetelere barikat" sloganları ile karşılandı.

'Madene verecek bir dalımız yok'

İkizköy Çevre Komitesi'nden Necla Işık, "14 gündür burada büyük bir katliam var. Ama burada oluşunuzla Akbelen yeniden doğuyor. Burayı madene vermeyeceğiz. 4 senedir bağırıyoruz. Madene verecek toprağımız, bir tane dalımız yok. Bu uğurda dedik ki İkizköylü kadınlar olarak boynumuz kıldan ince. Ormanımız için öleceksek bu uğurda öleceğiz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Akbelen için gelen yüreklere sağlık. Madene vermeyeceğiz burayı yine ağaçlandıracağız" dedi.

İkizköylülerden Aytaç Yakar, "Biz 14 gündür burada mücadele ediyoruz. Biber gazı, cop, dayak yedik. Yine de direniyoruz, direneceğiz. Çamlarımızı vermeyeceğiz. Havamızı, suyumuzu beşli çetelere yedirmeyeceğiz. Bizim burada Limak'a yedirecek ekmeğimiz suyumuz yok. Biz vatanımıza sahip çıktık. Benim bir torunum her jandarma gördüğünde korkuyor. Karşımda düşman görüyorum. Onların anneleri babaları 'Bugün Akbelen'de ne yaptın?' diye sormuyor mu? Anneleri copladık mı diyorlar. Her gün aramadan geçiriyorlar. Benim silahım belimde değil, ağzımda ve yüreğimde" ifadelerini kullandı.