Antalya Büyükşehir Belediyesi Koç'a 'hayır' diyemedi: 'Tüm limanlar devletleştirilmelidir!'

Makyol ve Koç Holding'a ait Setur'un işlettiği Kaş Marina’nın genişletilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan imar planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’ndan oy birliğiyle geçti.

Teklif ilçe MHP’li meclis üyelerinin görüş değiştirerek verdiği destekle kabul edilmişti. Kaş’taki bazı CHP’li meclis üyelerinin karşısında durdukları bu projeye, Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’ndaki CHP’li meclis üyelerinin ‘olur’ vermesi dikkat çekti.

'CHP'liler itiraz etti, CHP'liler onay verdi'

Duvar'a konuşan CHP’li Kaş Belediye Meclis Üyesi Meral Çiyan Şenerdi, Büyükşehir Belediyesi’nin İmar Komisyonu’ndan çıkan karara tepki gösterdi: “Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Biz üç senedir bunun bir rant projesi olduğunu, burada bir kamu yararı olmadığını söylüyoruz. Kaş Meclisi’nde CHP’yi temsilen, bu proje uygulandığı takdirde ortaya çıkacak zarara engel olmak için uzun soluklu bir mücadele verdik. Bu yapılan, olup biten nasıl bir körleşmedir, nasıl bir sağırlaşmadır, nasıl bir hafıza kaybıdır? Günlerdir dehşet içindeyim.”

Söz konusu imar değişikliğine karşı Kaş Çevre ve Kültür Derneği tarafından ‘Kaş Yat Limanı’na otel, ticari alan ve SPA projesine hayır’ adı altında bir imza kampanyası başlatıldı.

'Tüm limanlar devletleştirilmelidir!'

Kaş Marina'da imar rantı ısrarına bir itiraz da Türkiye Komünist Partisi (TKP) Antalya İl Örgütü'nden geldi. Yapılan açıklamada Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne seslenilerek, ''Bu imar planını reddedin!'' denildi.

Doğa talanının arkasında sermaye sınıfının olduğuna işaret eden açıklamada ''Sözümüz net, tüm limanlar devletleştirilmelidir!'' ifadelerine yer verildi.

#Akbelen, #Kaş ve niceleri...



Memleketin denizine, doğasına, toprağına kâr hırsıyla saldıran aç gözlü bir sınıftır sermaye.



Sözümüz net, tüm limanlar devletleştirilmelidir!@ANTALYABB Büyükşehir Belediyesini uyarıyoruz: Bu imar planını reddedin! https://t.co/dB7voEMjgX — TKP Kaş (@tkpkas) August 5, 2023

Büyükşehir Meclisi karar verecek

Kaş Marina’daki yapılaşmayı yüzde 5’ten yüzde 8’e çıkaracak imar değişikliği, gündeme alınırsa 7 Ağustos’taki Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek.

Şimdi gözler, imar tartışmalarının odağında karar verici olarak yer alan Büyükşehir Meclisi’ne çevrildi.